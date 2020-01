Meclis üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Farklı partilerden olabiliriz, ancak verdiğimiz her kararın odağında insan var, şehir var ve şehri güçlendirmek var. Birlik ve beraberliğimizle Kepez büyümeye ve gelişmeye devam edecek" dedi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin meclis üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Meclis üyeleri yemeğinde konuşan Başkan Tütüncü, belediyesinin meclis üyeleriyle sık sık bir arada olmanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Halen 2009-2014 seçimlerindeki meclis üyeleriyle de sık sık bir araya geldiklerini belirten Başkan Tütüncü, "Geriye dönüp baktığımızda meclis üyelerimizle çok güzel hatıralarla ayrıldığımızı görüyoruz. İktidar olduk, muhalefet olduk, yeri geldi meclislerde işin doğası gereği karşı karşıya geldik. Ama birbirimize bakacak yüzü hep muhafaza ettik. Meclis üyelerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Sadece kendi partimizden değil, diğer partiden arkadaşlarda bize dahil oluyorlar. Bunlar büyük bir mutluluk vesilesi. İnsan hayatını anlamlı kılan şeyler bunlar. Siyaset çok gelişken bir zeminde ilerliyor" diye konuştu.



"Milletimize hizmet etmek"



"Dostlukları muhafaza etmek, dostluklara gölge düşürmemek, ya da birbirimizin hemşehrilik hukukuna rivayet etmek, siyaset yaptığımız zemini de daha nezih bir hale getiriyor." diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, "Bunların çok önemli olduğunu ve 2024 yılına kadar olan sürecide bu şekilde devam ettireceğimizi düşünüyorum. Geçtiğimiz 10 yılda birlikteliğimizi güzel bir şekilde yaşadık. Farklı partilerden olabiliriz, ancak verdiğimiz her kararın odağında insan var, şehir var ve şehri güçlendirmek var. Hiçbir meclis üyemizi diğerlerinden ayırt etmiyoruz. Aslolan millete, yaşadığımız şehre, insanımıza hizmet edebilmektir. Hizmet heyecanımızı artıran en önemli nokta birbirimiz arasında kurduğumuz gönül bağlarıdır, dostluktur, sevgidir" dedi.



"Kepez'de kadın temsili arttı"



Geçen yılın hareketli bir yıl olduğuna da değinen Tütüncü, "2019'da seçimler geçti, seçimlerle meclisimiz daha da büyüdü. 45 meclis üyemiz var. Sevindirici olan kadın temsilinin artmış olması. Kadın temsilini artırmak için önümüzdeki süreçleri bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Kadının elinin değdiği her yer cennetten bir köşeye dönüyor. Siyasetin daha naif bir hale gelebilmesi için siyasette hanımefendilere daha çok yer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah çalışmalarımızı dostluk zemininde, arkadaşlık zemininde, kardeşlik zemininde, saygı ve sevgi zeminde ilerletmek en temel hedefimiz olacak. Kepez büyümeye ve gelişmeye devam edecek. Bizim bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmaların arka planında sevgi ve saygı zemininde güzel bir ortam vardı. Bütün belediye meclis üyeleri arkadaşlarımızın da bu işlerde emeği ve katkıları, alın teri var. Yaptığımız her çalışmada belediye meclis üyelerimizin desteklerini arkamızda hissettiğimizi ifade etmek isterim. Her bir meclis üyemizin asli vazifesi hemşehrilerimizin sorunlarını takip etmek ve çözüme kavuşturmaktır. Bizler bunun için seçildik. Birlikten ve beraberlikten her zaman kuvvet doğar" diye konuştu.



Tütüncü, konuşmasının ardından imara açılan alanlarda kalan ve yerinden sökülerek DokumaPark'ta yeniden toprakla buluşturulan zeytin ağaçlarının ilk hasadından elde edilen tadımlık zeytin yağlarını meclis üyelerine hediye etti. - ANTALYA