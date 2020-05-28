Başkan Tütüncü, korona tedbirlerini inceledi - Son Dakika

Başkan Tütüncü, korona tedbirlerini inceledi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin Korona virüs(Covid-19) salgınına karşı aldığı önleyici tedbirler kapsamında taksi durakları ve camilerde devam eden dezenfekte çalışmalarını inceledi.

Başkan Tütüncü, korona tedbirlerini inceledi, System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin Korona virüs(Covid-19) salgınına karşı aldığı önleyici tedbirler kapsamında taksi durakları ve camilerde devam eden dezenfekte çalışmalarını inceledi.


Kepez Belediyesi, Korona virüs(Covid-19) salgınına karşı aldığı önleyici tedbirleri sürdürüyor. İlçe sakinlerini pandemeye karşı koruyabilmek için etkin bir mücadele sergileyen Kepez Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de koronavirüse karşı alınan önleyici tedbir çalışmalarını yakından takip ediyor. Başkan Tütüncü, dezenfekte işlemlerinin sürdürüldüğü taksi durakları ve camilerdeki çalışmaları inceledi. Duraklarda taksici esnafı ile bir araya gelen Başkan Tütüncü, istek ve dilekleri dinledi. Mobil dezenfekte ekiplerinin ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalar hakkında da bürokratlarından bilgi aldı.


Taksicilerle sohbet etti


Taksici esnafıyla sosyal mesafeyi koruyarak sohbet eden Tütüncü, sokaktaki vatandaşlarla da selamlaşarak, hal hatır sordu. Kepez'deki 620 ticari taksinin her hafta mobil dezenfekte ekiplerince dezenfekte edildiğini belirten Başkan Tütüncü, hem esnafı, hem de taksileri kullanan hemşehrilerinin sağlığını korumaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Tütüncü, taksi duraklarından sonra ilçedeki camilerde sürdürülen dezenfekte çalışmalarını da inceledi. Camilerin temizlik ekipleri tarafından önce temizlendiğini ve ardından da mobil dezenfekte ekipleri tarafından dezenfekte edildiğini belirten Başkan Tütüncü, dezenfekte işlemlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Tütüncü, korona tedbirlerini inceledi - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor         
17:39
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı         
17:33
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı         
17:32
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak         
17:05
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:58
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı         
16:57
Son Dakika: TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı Son Dakika: TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı         
16:51
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi         
16:47
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi         
16:42
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar         
16:42
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı         
16:41
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı         
16:38
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı         
16:37
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı         
16:32
Canlı yayında yöneltilen Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar         
16:32
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü? Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?         
16:25
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi mozaik görenleri büyüledi Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi mozaik görenleri büyüledi         
16:15
Taksici, doğum yapan kadını Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi         
16:10
Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı         
15:57
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi         
15:54
Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı         
15:36
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı         
15:25
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı Koronavirüs nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri yeniden başladı         
15:23
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu         
15:19
TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu TikTok'a yüklenen video sayesinde 2 senedir kayıp olan babasını buldu         
15:13
Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde Hataysporlu Gökhan Karadeniz, Galatasaray'ın transfer listesinde         
15:11
Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı Fenerbahçe, sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'yı kadro dışı bıraktı         
15:09
Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi         
14:49
Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı         
14:34
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 18:10:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Tütüncü, korona tedbirlerini inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]