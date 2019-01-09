Başkan Tütüncü, Lise Öğrencileriyle Buluştu

Kepez
Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, Sporcu Gençlik Buluşması programı kapsamında Baraj Mahallesi'ndeki Antalya
TOBB Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu.
Profesyonel sporcuların tecrübelerini paylaştıkları buluşmaya Kepez Belediyespor
Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu ile kulübün profesyonel liglerdeki futbol, basketbol
ve voleybol
takımlarının oyuncuları da katıldı.
Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, okulun çok amaçlı salonundaki buluşmada yaptığı konuşmada, 2014 yılında en büyük hayalinin ilçeye bir fen lisesi kazandırmak olduğunu kaydetti. Kepez'e fen lisesi kazandırmak için birçok kapıyı çaldıklarını belirten Tütüncü, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bu Fen Lisesi'nin yapımını gerçekleştirdi. Kepez Belediyesi olarak okulun yapılacağı arazinin imar ve mülkiyetle ilgili problemlerini çözdük ve araziyi Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis ettik. Sonra da okulun inşası başladı. Okulun Kepez'e kazandırılmasında büyük bir emek ve gayret ortaya koyduk." dedi.
Fen Lisesi'nin Antalya'nın eğitimi adına iftihar edilecek bir okul olduğunu aktaran Tütüncü, "Öğrencilerinin çok güzel bir ortamda donanımlı, güçlü bir şekilde yetişiyor olması bizim için büyük bir mutluluk vesilesi. Antalya TOBB Fen Lisesi'nin öğrencilerini, geleceğe çok daha güçlü bir şekilde taşımak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağımızı, koyu kalemlerle altını çizerek, ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.
Kültürle, sanatla, sporla ilgilenmenin, sosyal hayatın çeşitli alanlarında faaliyet göstermenin öğrencilerin gelecekteki kariyer planlarına doğrudan etki edecek hususlar olduğunu ifade eden Tütüncü, öğrencilerin kütüphanelerine kitap ve bilgisayar isteğine de "Siz yeter ki okumak isteyin. Kitap listesini hazırlayın getirin, en güzel desteği yapacağım. Bilgisayarları da verdim gitti." yanıtını verdi.
Tütüncü, programın sonunda okul yönetimine, milli hafızaya katkı sağlamak amacıyla hatıra ürün olarak yeniden tasarladıkları Türk Milli Futbol
Takımının ilk formasını ve sporcuların imzaladığı futbol topunu hediye etti. Öğrenciler de Tütüncü'ye, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan
'ın yağlı boya tablosunu hediye etti.