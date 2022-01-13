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Başkan Tütüncü, öğrenci evlerine konuk oldu - Son Dakika

Başkan Tütüncü, öğrenci evlerine konuk oldu

13.01.2022 14:34
Başkan Tütüncü, öğrenci evlerine konuk oldu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üniversite öğrencilerinin kaldığı 6 eve konuk oldu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üniversite öğrencilerinin kaldığı 6 eve konuk oldu.

Tütüncü, Kültür Mahallesi'ndeki ziyaretinde, final sınavlarına hazırlanan tıp fakültesi öğrencilerine gece yemeği hazırlamak için mutfağa geçti.

Mutfak önlüğünü giyen Tütüncü, öğrencilere Samsun'un meşhur Çakallı menemenini pişirdi.

Öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Tütüncü, öğrenciye ve eğitime değer veren bir başkan olarak, final sınavları öncesi öğrencilere moral ziyaretinde bulunmak istediğini ifade etti.

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Hakan Tütüncü, Tıp Fakültesi, Üniversite, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Tütüncü, öğrenci evlerine konuk oldu - Son Dakika


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