Başkan Tütüncü şehit aileleriyle hasret giderdi - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, korona virüs salgını nedeniyle bu Ramazan Bayramında gidemediği Antalya Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından ziyaret etti.



Başkan Hakan Tütüncü, her Ramazan ve Kurban bayramlarında Antalya Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni ziyaret ederek, şehitlerin anne ve babalarının bayramlarını kutlardı. Tütüncü, pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı bu Ramazan Bayramı'nda şehit aileleriyle bir araya gelemedi. Tütüncü, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Yeni Mahalle'deki Antalya Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni ziyaret ederek, şehitlerin anne ve babalarıyla hasret giderdi. Anne ve babaların ellerini öperek, hal ve hatırlarını soran Tütüncü, "Şehit ailelerimizle kocaman bir aileyiz. Her Ramazan ve Kurban bayramlarında şehit ailelerimizle bir araya gelip bayramlaşırdık. Bu bayram, virüs salgını dolayısıyla evlerimizdeydik. Bu nedenle şehit ailelerimizle bayramlaşamamıştık. 65 yaş ve üstü büyüklerimize yönelik kısıtlamanın kalktığı ilk gün şehitlerimizin anne ve babalarıyla bir araya gelip, hasret gidereceğimizi ifade etmiştim. Kısıtlamanın kalmasıyla birlikte Antalya Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ni ziyaret ettim. Güzel bir vakti paylaştık. Hasret giderdik. Birbirimizi ne kadar özlemişiz. Şehitler Parkı içerisinde inşa ettiğimiz dernek binasının iç tefrişatını da yeniledik. DokumaPark'a kazandırdığımız Antalya Şehitler Müzesi'ni konuştuk. 21 Haziran Babalar Günü'nde de şehitlerimizin babalarıyla bir araya geleceğiz. Şehitlerimizin annelerine, babalarına çok şey borçluyuz. Tüm Şehitlerimize Allah'tan Rahmet diliyor, şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.



Ziyarete AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. - ANTALYA