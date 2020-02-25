Başkan Tütüncü semt pazarlarında vatandaşla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tütüncü semt pazarlarında vatandaşla buluştu - Son Dakika

Başkan Tütüncü semt pazarlarında vatandaşla buluştu

7 saat önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz hafta sonu Zafer mahallesindeki Cumartesi Semt Pazarı'nı ve Yeni Mahalle'deki Pazar Pazarı'nı ziyaret etti.

Başkan Tütüncü semt pazarlarında vatandaşla buluştu, System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz hafta sonu Zafer mahallesindeki Cumartesi Semt Pazarı'nı ve Yeni Mahalle'deki Pazar Pazarı'nı ziyaret etti. Tütüncü, Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirdiği ziyaretlerde pazar alanını gezerek, tezgahların başındaki esnaflarla görüşüp pazar yeriyle ilgili taleplerini dinledi. Taleplerin karşılanması için ilgili bürokratına aktaran Tütüncü, semt pazarına alışverişe gelen hemşehrileriyle de sohbet etti.


Vatandaşların fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Tütüncü, pazar esnafının sofra davetini de geri çevirmedi. Esnafla, yemek yiyen ve çay içen Tütüncü, sosyal medya hesabından "Pazarcı esnafımızdan Fatma Hanım ve eşi, beni sofralarına davet etti. Sevginin katık edildiği o gönül sofralarındaki muhabbet sanırım hiçbir yerde yok. Bu güzel günün en hoş vaktiydi" paylaşımını yaptı. - ANTALYA

Yeni Mahalle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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