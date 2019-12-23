Başkan Tütüncü tramvayda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Tütüncü tramvayda - Son Dakika

Başkan Tütüncü tramvayda

6 saat önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tramvaya binerek vatandaşların sorununu dinledi.

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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tramvaya binerek vatandaşların sorununu dinledi.


Hakan Tütüncü, geçtiğimiz Cumartesi günü Aksu ilçesindeki bir programına gitmek için makam aracı yerine tramvaya bindi.Meydan durağından tramvaya binen Tütüncü, Aksu'ya kadar ayakta yolculuk yaptı. Tütüncü, yolculuk boyuncu hal ve hatırlarını sorduğu hemşehrileriyle kentle ilgili sohbet etti. Vatandaşların şehirde yaşadığı sıkıntıları da dinleyen Başkan Hakan Tütüncü, dile getirilen sıkıntıları, muhatapları olan kurumlara ileteceğini, kendi belediyesiyle ilgili olanları da en kısa zamanda çözüme kavuşturacağını dile getirdi.


Antalyalılar, Tütüncü ile yolculuk anlarını mobil telefonla çektikleri fotoğrafla hatıralaştırdılar. Kent sakinleri, Tütüncü'nün halktan biri gibi tramvayda yolculuk yapmasından duydukları memnuniyeti sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla dile getirdiler.


Bir vatandaş, Hakan Tütüncü'nün tramvay yolculuğu ile ilgili sosyal medya hesabından, "Önce durakta gördüm, yalnızdı. Galiba benzettim, dedim. Onu tanıyanlar tramvayda yer vermek istedi. Siz oturun böyle iyi, dedi. Herkese selam verip, herkesle aynı samimiyetle konuştu. Şaka gibi? Aksu tramvayında bir başkan. Halktan biri gibi. Aynı görüşte değilim ama kendisini kutluyorum" mesajını paylaştı. - ANTALYA

Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
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