Başkan Tütüncü: "UMKE ile özel çalışma başlatacağız" - Son Dakika
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Başkan Tütüncü: "UMKE ile özel çalışma başlatacağız"

6 saat önce

Elazığ-Malatya depremi sonrası kurtarma çalışmaları için bölgeye giden Antalya UMKE ekibini ziyaret eden Başkan Tütüncü, "Onlarla çok güzel projeler geliştirdik, çok güzel fikirlerimiz var. Yakında Antalyalılara, kalbinde insan sevgisi olan herkese çok güzel müjdeler vereceğiz" dedi.

Başkan Tütüncü:

Elazığ- Malatya depremi sonrası kurtarma çalışmaları için bölgeye giden Antalya UMKE ekibini ziyaret eden Başkan Tütüncü, "Onlarla çok güzel projeler geliştirdik, çok güzel fikirlerimiz var. Yakında Antalyalılara, kalbinde insan sevgisi olan herkese çok güzel müjdeler vereceğiz" dedi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve UMKE Birimi'ni ziyaret etti. Elazığ-Malatya depremi sonrası bölgeye giden Tütüncü, kurtarma çalışmalarına Antalya UMKE'nin de katıldığını öğrenmiş ve ekip üyelerini görev yerlerinde ziyaret ederek, teşekkür etmişti. Asıl teşekkürü Antalya dönüşü yapacaklarını belirten Başkan Tütüncü, sözünü tutarak, UMKE ekibini ziyaret etti. Antalya Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve UMKE Birimi'nin Yeşilbayır'da bulunan hizmet binasına giden Başkan Tütüncü, ekip üyeleri ile bir araya geldi.


"Gönül dolusu teşekkür borçluyuz"


UMKE gönüllüleri ile sohbet eden Tütüncü, kendilerine bir kez daha teşekkür etti. Elazığ-Malatya depremi sonrası bölgeye gittiğini hatırlatan başkan Tütüncü, "Sizleri deprem bölgesinde ziyaret ederek, gönüllülük esasıyla yaptığınız hizmetlerinizden dolayı teşekkür etmiştim. Antalya'ya döndüğünüzde bir araya gelme sözü vermiştim. Antalya'ya döner dönmez sizler beni ziyaret ettiniz. Bu ziyaretinizden dolayı öncelikle çok teşekkür ederim. Aslında benim size bir sözüm vardı. Sizleri ziyaret edeceğimi ve bir kez daha teşekkür edeceğimi söylemiştim. ve bugün sözümü tuttum, sizlerleyim. Sizlere gönül dolusu teşekkür borçluyuz" dedi.


Belediye ile UMKE arasında özel bir çalışma başlatacaklarını da dile getiren Tütüncü, "Onlarla çok güzel projeler geliştirdik, çok güzel fikirlerimiz var. Yakında Antalyalılara, kalbinde insan sevgisi olan herkese çok güzel müjdeler vereceğiz" diye konuştu.


Tütüncü, Elazığ dönüşü kendilerini makamında ziyaret eden UMKE ekibine o gün çekilen ve üzerinde 'Sizlere gönül dolusu teşekkür borçluyuz. 24 Ocak 2020 Elazığ-Malatya depremindeki gayretler anısına sevgilerimle" yazılı fotoğrafları hediye etti. - ANTALYA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Antalya, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:01 Kaynak: İHA
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