Başkan Tütüncü, üreticiyle sera nöbetinde - Son Dakika
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Başkan Tütüncü, üreticiyle sera nöbetinde

6 saat önce

Antalya Köy Pazarı'nı açarak, üreteciyle tüketiciyi buluşturan Başkan Hakan Tütüncü, Aksu ilçesinde zirai don nöbetindeki örtü altı sebze üreticilerini ziyaret ederek, birlikte sobaya odun attılar.

Başkan Tütüncü, üreticiyle sera nöbetinde, System.String[]

Antalya Köy Pazarı'nı açarak, üreteciyle tüketiciyi buluşturan Başkan Hakan Tütüncü, Aksu ilçesinde zirai don nöbetindeki örtü altı sebze üreticilerini ziyaret ederek, birlikte sobaya odun attılar.


Toplumun her kesimiyle bir arada olmaya önem veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, üreticileri de zirai don nöbetinde yalnız bırakmadı. Başkan Hakan Tütüncü, Aksu İlçesi Murtuna Mahallesi'nde, hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle zirai don nöbeti tutan örtü altı sebze üreticilerini ziyaret etti.


Tütüncü, Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin'in domates serasına gece geç saatlerde giderek, seralarında 2020'nin ilk sobalarını yakan çiftçilerin zirai donla mücadelesine ortak oldu. Tütüncü, zirai dona karşı seranın içerisinde kurulan sobaya da çiftçilerle odun attı.


Çiftçilerle sobaya odun attı


Üreticilerin, seralarında dona karşı sobalarını yaktıklarını belirten Tütüncü, "Çiftçilerimiz, ürünlerini soğuya karşı koruyabilmek için çileli bir mücadele veriyor. Bu mücadelelerinde yanlarında bulunarak, kendilerine moral desteği vermek istedim. Sobaya birlikte odun attık, çay içtik ve sohbet ettik. Hayatın her anını paylaşmayı önemsiyoruz. Tarım, Antalyamız için çok önemli. Biz de çiftçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Vakitleri, hayatı paylaşmaya, gönülden gönüle yol bulmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.


Üreticilerden Tütüncü'ye tarım teşekkürü


Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin de, Tütüncü'nün AK Parti Antalya İl Kurucu Gençlik Kolları Başkanı olduğu dönemde evini ziyaret ettiğini anımsatarak, "Sayın Başkan o ziyaretinde annemin çorbasını içip, hayır duasını almıştı. O günlerde dünyaya gelen kızımı da ziyaret etmişti. Hakan Başkan, 19 yıl sonra bizleri yine ziyaret ederek, günün adamı değil, gönül adamı olduğunu bir kez daha ispatladı. Zirai don nöbetimizde bizleri yalnız bırakmayan Hakan Başkan'a, üreticiye ve üretime verdiği destek için teşekkür ederiz. Sayın Başkan, Antalya Köy Pazarını oluşturdu. O pazarı, üretici kadınlarımıza ücretsiz tahsis etti. Türkiye'de yıllarca yapılmaya çalışılan üreteci ve tüketiciyi bir araya getirme çabası da Antalya Köy Pazarı'nda gerçekleşti. Köy pazarı projesinden dolayı da Hakan Başkan'a üreticiler adına teşekkür ederim" dedi.


Bebekken ziyaret ettiği kızın elinden kahve içti


Başkan Hakan Tütüncü, zirai don nöbetinin ardından 19 yıl önce geldiği Turan'ın Şahin'in evini ziyaret etti. Burada 19 yıl önce bebek iken ziyaret ettiği Fatma Şahin'in elinden kahve içen Tütüncü, "En son 19 yıl evvel Fatma evladımız dünyaya geldiğinde ziyaret etmiştim bu sıcacık köy evini. O zaman Fatma henüz bebekti. Bu gece ailesini tekrar ziyaret ettim. Kahveleri o hazırladı. Geçen yıllar sevgimizi de büyütüyor" dedi.


Ziyaretlere Kepez Belediye Meclis Üyesi Serhat Demir de eşlik etti. - ANTALYA

Hakan Tütüncü, Antalya, Kepez, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:19 Kaynak: İHA
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