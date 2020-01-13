Başkan Tütüncü, üreticiyle sera nöbetinde - Son Dakika
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Başkan Tütüncü, üreticiyle sera nöbetinde

6 saat önce

ANTALYA'da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aksu ilçesinde zirai don nöbetindeki örtü altı sebze üreticilerini ziyaret ederek, sobaya odun attı.

Başkan Tütüncü, üreticiyle sera nöbetinde, System.String[]

ANTALYA'da Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aksu ilçesinde zirai don nöbetindeki örtü altı sebze üreticilerini ziyaret ederek, sobaya odun attı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'nde, hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle zirai don nöbeti tutan örtü altı sebze üreticilerini ziyaret etti. Tütüncü, Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin'in domates serasına geç saatlerde giderek, seralarında sobalarını yakan çiftçilerin zirai donla mücadelesine ortak oldu. Tütüncü, zirai dona karşı seranın içerisinde kurulan sobaya da çiftçiler ile birlikte odun attı.

Üreticilerin, seralarında dona karşı sobalarını yaktıklarını belirten Tütüncü, "Çiftçilerimiz, ürünlerini soğuğa karşı koruyabilmek için çileli bir mücadele veriyor. Bu mücadelelerinde yanlarında bulunarak, kendilerine moral desteği vermek istedim. Sobaya birlikte odun attık, çay içtik ve sohbet ettik. Hayatın her anını paylaşmayı önemsiyoruz. Tarım, Antalyamız için çok önemli. Biz de çiftçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Vakitleri, hayatı paylaşmaya, gönülden gönüle yol bulmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜTÜNCÜ'YE TARIM TEŞEKKÜRÜ

Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin de Tütüncü'nün AK Parti Antalya İl Kurucu Gençlik Kolları Başkanı olduğu dönemde evini ziyaret ettiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Sayın başkan o ziyaretinde annemin çorbasını içip, hayır duasını almıştı. O günlerde dünyaya gelen kızımı da ziyaret etmişti. Hakan Başkan, 19 yıl sonra bizleri yine ziyaret ederek, günün adamı değil, gönül adamı olduğunu bir kez daha ispatladı. Zirai don nöbetimizde bizleri yalnız bırakmayan Hakan Başkan'a, üreticiye ve üretime verdiği destek için teşekkür ederiz. Sayın Başkan, Antalya Köy Pazarı'nı oluşturdu. O pazarı, üretici kadınlarımıza ücretsiz tahsis etti. Türkiye'de yıllarca yapılmaya çalışılan üretici ve tüketiciyi bir araya getirme çabası da Antalya Köy Pazarı'nda gerçekleşti. Köy pazarı projesinden dolayı da Hakan Başkan'a üreticiler adına teşekkür ederim."

BEBEKKEN ZİYARET ETTİĞİ KIZIN ELİNDEN KAHVE İÇTİ

Başkan Hakan Tütüncü, zirai don nöbetinin ardından 19 yıl önce geldiği Turan Şahin'in evini ziyaret etti. 19 yıl önce bebekken ziyaret ettiği Fatma Şahin'in elinden kahve içen Tütüncü, "En son 19 yıl evvel Fatma evladımız dünyaya geldiğinde ziyaret etmiştim bu sıcacık köy evini. O zaman Fatma henüz bebekti. Bu gece ailesini tekrar ziyaret ettim. Kahveleri o hazırladı. Geçen yıllar sevgimizi de büyütüyor" dedi.


Hakan Tütüncü, Antalya, Kepez, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:49 Kaynak: DHA
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