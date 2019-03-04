Başkan Uçak'a Girelli'de Anlamlı Teşekkür

Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ali Uçak, mahalle ziyaretleri kapsamında Girelli Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Alaşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ali Uçak, mahalle ziyaretleri kapsamında Girelli Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Ziyarette, Türkiye Harp Maulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş, şehit ve gazi yakınlarına vermiş olduğu desteklerinden dolayı Başkan Uçak'a teşekkür plaketi takdim etti.



Ziyarette Başkan Uçak'a, AK Parti İlçe Başkanı Murat Ertürk, MHP İlçe Başkanı Ali Apan ve Cumhur İttifakı Belediye meclis üyesi adayları eşlik etti. Havai fişeklerle karşılanan Cumhur İttifakı'na mahalleli yoğun ilgi gösterdi. Programda Cumhur İttifakı Alaşehir Belediye Başkan Adayı Ali Uçak, Girelli Mahalle sakinlerine seslendi. Konuşmaların ardından programa katılım sağlayan Türkiye Harp Maulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş ve Salihli şube yönetim kurulu üyeleri, şehit ve gazi yakınlarına vermiş olduğu desteklerinden dolayı Başkan Ali Uçak'a teşekkür plaketi takdim etti.



Çıkmış olduğu yolda Başkan Ali Uçak'a başarılar dileyen Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş, "Bugün burada olma sebebimiz uzun süredir çalışmalarını izlediğimiz Alaşehir'i geleceğe en iyi şekilde hazırlayan ve göreve geldiği gün maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Alaşehir Belediye Başkanımız Ali Uçak'a destek olmak ve teşekkür etmek. Başkanımız hiçbir zaman şehit ailelerimizi ve gazilerimizi yalnız bırakmadı. Bizim ve onların dertlerimizde hep yanımızda oldu. Bu vesileyle şehit ve gazi ailelerimiz adına hazırlattığımız plaket ve teşekkür belgesini huzurlarınızda takdim etmek istiyoruz. Kendisi sağ olsun var olsun. Çıkmış olduğu yolda kendisine başarılar diler, dik duruşu ve örnek tavırlarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz" dedi.



Plaket ve teşekkür belgesi için Ümit Taydaş'a teşekkür eden Başkan Ali Uçak, "Şehitlerimizin ailelerine, anne ve babalarına, gazilerimize, gazi yakınlarımıza ne kadar hizmet edersek edelim onların hakkını ödeyemeyiz. Bir gün değil her zaman onlara kapım açık. Her birinin başımın üstünde yeri var. Şehitlerimiz bu bayrak için şehit oldular, gazilerimiz ise vatanımızın yegane sembollerinden. Bizim onlara sahip çıkmamız demek Türkiye Devletimize sahip çıkmamız demektir" diye konuştu. - MANİSA

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