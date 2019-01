Başkan Uçak Bu Kez Gazetecilerin Fotoğrafını Çekti

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Alaşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yemekte ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak basın mensuplarının gününü kutlayarak, hediye takdiminde bulundu. Programın sonunda Başkan Ali Uçak "Bu defa siz beni değil, ben sizleri çekeceğim" diyerek basın mensuplarını hatıra fotoğrafı çekti. Basın mensupları, her özel günlerinde olduğu gibi bu özel günlerinde de yanlarında olan Başkan Ali Uçak'a teşekkür etti. Programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve ilçe gündemi ile ilgili fikir alışverişinde bulunan Başkan Ali Uçak; "Gece gündüz demeden, her iklim şartında özellikle memleketimizi bilgilendirmek adına görev yapan gazetecilerimizin ve şüphesiz ki zor ve meşakkatli görevi icra etmektedirler. Ülkemizin her köşesinde özverili çabaları ile insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak üzere görev yapan basın çalışanlarımız, vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olma konusundaki misyonunu, ilkeli ve sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getirerek, düşünce hürriyeti ile hak ve adaletin sağlanmasında etkili bir araç olmuştur. Bu inanç ve düşüncelerle, doğru, dürüst ve tarafsız olarak halkın doğru haber alma hakkı için her şartta ve her tehlikeyi göze alarak mücadele eden başta ilçemizde görev yapan siz değerli basın mensuplarımız olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, çalışma hayatınızda başarılar dilerim" diye konuştu. - MANİSA

