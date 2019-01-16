Başkan Uçak Karla Mücadele Çalışmalarına Katıldı

Son günlerde aralıksız devam eden yoğun kar yağışının etkili olduğu Dağhacıyusuf ve Çamlıbel Mevkilerinde sabah saatlerine kadar aralıksız devam eden yol açma çalışmalarına katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Cefakar çalışma arkadaşlarım dondurucu soğukta kar ile mücadele ederken,...

Son günlerde aralıksız devam eden yoğun kar yağışının etkili olduğu Dağhacıyusuf ve Çamlıbel Mevkilerinde sabah saatlerine kadar aralıksız devam eden yol açma çalışmalarına katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Cefakar çalışma arkadaşlarım dondurucu soğukta kar ile mücadele ederken, ben klima karşısında, masa başında oturup kriz masasından talimat veremem. Anca beraber kanca beraber" dedi.



Yurdun dört bir yanında etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Alaşehir Belediyesi, kar yağışının olumsuz etkilerinin vatandaşlara yansımaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Çamlıbel ve Dağhacıyusuf Mevkilerinde sabah saatlerine kadar devam eden karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarına katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Kapanan yollarımızı açmaya devam ediyoruz. Alaşehir halkımızın hak ettiği ve yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Kapanan yollarımıza anında müdahale ediyoruz. Tüm ekibimizle birlikte hep beraber ayaktayız ve sabaha kadar uyumayacağız.Tüm çalışma arkadaşlarım karla mücadelede canla başla seferber olmuş durumda. Cefakar çalışma arkadaşlarım dondurucu soğukta kar ile mücadele ederken, ben klima karşısında, masa başında oturup kriz masasından talimat veremem. Anca beraber kanca beraber. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için 7/24 teyakkuzda olan ve özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederim." dedi. - MANİSA

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