Son Dakika Haberleri: Başkan Uçak, Şoförlerin Sorunlarını Dinledi

Başkan Uçak, Şoförlerin Sorunlarını Dinledi

1 saat önce

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Şoförler ve Otobüsçüler Odası Başkanlığı adına düzenlediği birlik ve beraberlik yemeğinde şoförler ile bir araya geldi.

Başkan Uçak, Şoförlerin Sorunlarını Dinledi, System.String[]
Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Şoförler ve Otobüsçüler Odası Başkanlığı adına düzenlediği birlik ve beraberlik yemeğinde şoförler ile bir araya geldi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya AK Parti ve MHP ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Alaşehir Şoförler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Şevki Ağırbaş, kooperatif başkanları ve çok sayıda şoför katılım sağladı. Toplantıda şoförlerin sorunlarını ve isteklerini dinleyen Başkan Uçak, sorunların çözümü noktasında şoförlerle fikir alışverişinde bulundu. Başkan Uçak, "Görevde olduğum 9 ay içerisinde siz şoför kardeşlerimle ilgili bir sorun olduğunda kulak arkası yapmadım, bundan sonra da yapmayacağım. Sorunlar mutlaka vardır. Oturur masaya yatırır ne çözülmesi gerekiyorsa, nereye gidilmesi gerekiyorsa yapar, değil elimizi gövdemizi sizin için taşın altına koyarım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sizlerin sorunları bizim sorunumuzdur. Vatandaşımıza gece gündüz demeden hangi zorluklarla hizmet verdiğinizin bilincin de olan bir belediye olarak, şoför kardeşlerimizin dertleriyle dertlenip, hiçbirini birbirinden ayırt etmeden sorunlarına derman olacağımıza bir kez daha söz veriyorum. Sizlerin duasıyla, birlik ve beraberliğimizle Alaşehir'de çok güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize canı gönülden inanıyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:15 Kaynak: İHA

MHP, Ali Uçak, Alaşehir, Güncel
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