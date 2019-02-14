Başkan Uçak'tan Alaşehir'in Örnek Çiftlerine Ziyaret

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Alaşehir'in en yaşlı çiftini ziyaret ederek 60 yıllık beraberliklerini kutladı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Alaşehir'in en yaşlı çiftini ziyaret ederek 60 yıllık beraberliklerini kutladı. Öte yandan Başkan Uçak, 15 yıldır ASL hastası eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak örnek olan çifti de ziyaret etti.



Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Sevgililer Günü dolayısıyla Alaşehir'in en yaşlı çifti olan Ayşe ve Mehmet Irkılata'yı evlerinde ziyaret ederek 60 yıllık beraberliklerini kutladı.



Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu söyleyen 3 çocuk babası Mehmet Irkılata, "İlk kez evimize bir belediye başkanı sevgililer kutlaması için geliyor. Mutlu olduk. Gurur duyduk. Önemli olan hatırlanmak. Sevgimiz ilk günkü gibi hiç eksilmedi, bundan sonra da hiç eksilmeyecek" dedi.



Öte yandan Başkan Uçak, Sinan Mahallesi'nin 42 yıllık muhtarı Mustafa Yılmaz ile 15 yıldır ASL hastası olan eşi Emine Yılmaz'ı da ziyaret etti. 15 yıldır ASL hastası olan eşi Emine Yılmaz'ın tüm ihtiyaçlarını karşılayan muhtar Mustafa Yılmaz 47 yıllık hayat arkadaşına bakmaktan gurur duyduğunu söyledi.



Alaşehir Belediye başkanı Ali Uçak, "Sevgililer günü bahane. Alaşehir'in en yaşlı çiftini ve Alaşehir'in fedakar muhtarı Mustafa Yılmaz ailelerini evlerinde ziyaret ederek onurlandırdık. Bir yanda 60 yıldır hiç eksilmeden yaşatılan bir aşk, karşılıklı sevgi, bir yanda 47 yıllık aşk ve sevginin yanında fedakarlık örneği. Her iki aileyi de Alaşehir'in örnek aileleri olarak seçtik ve onları bu gün kutlanan sevgililer gününde ziyaret etmeyi planladık. Evlerinde ziyaret ettiğimiz yaşlı çiftler çok mutlu oldular, bizlerde onların gözlerinde okunan mutluluğu göründe mutlu olduk, ve onlarla gurur duyduk. Onları sadece özel günlerde değil, zaman zaman ziyaret edeceğiz" diye konuştu.



Başkan Uçak ziyaretlerinde çiftlere çiçek hediye etti. - MANİSA

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