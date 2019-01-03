Başkan Uçak'tan Soğuk Havalarda Kuşlar İçin Yem Desteği
1 saat önce
Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kar yağan yüksek kesimlerdeki kuşların aç kalmaması için 6 farklı noktaya yem bıraktı.
Alaşehir
Belediye Başkanı Ali Uçak
, Manisa
'nın Alaşehir ilçesinde kar yağan yüksek kesimlerdeki kuşların aç kalmaması için 6 farklı noktaya yem bıraktı. Yaban
hayatına duyarlılık gösteren Alaşehir Belediyesi, soğuk geçen kış aylarında doğadaki kuşları unutmadı. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak bu kez de dağların zirvelerinde ve karlı olan 6 farklı noktada kuşlar için yem dağıttı. Toplum olarak mutlu bir hayat sürmenin en önemli yolunun hayvan sevgisi olduğunu söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Hayatımızın vazgeçilmez unsuru hayvanlarımıza karşı sorumluluğumuzu biliyor ve ona göre davranmaya özen gösteriyoruz. Zor şartlarda yaşama mücadelesi veren sokak hayvanları için hayata geçirdiğimiz 'Pati Evi' projemiz ile onlara gözümüz gibi bakıyor, tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle soğuk ve yağışın etkili olduğu günlerde sokak hayvanlarının aç kalmasını önlemek için şehrimizin belli noktalarında besleme çalışmaları yürütüyoruz. Sokaktaki hayvanları aç ve susuz bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda duyarlı vatandaşlarımızın da özellikle kış aylarında yiyecek ve içecek sıkıntı çeken can dostlarımızı unutmamalarını ve hassasiyet göstermelerini temenni ediyorum. Sizlerin de evlerinizin önüne ve balkonlarınıza bırakacağınız bir miktar yiyecek belki de can dostlarımızın yaşamasına destek olacak" diye konuştu. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:27 Kaynak: İHA
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