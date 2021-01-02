Başkan Uçak'tan türbanlı hakim açıklamasına tepki - Son Dakika

Başkan Uçak'tan türbanlı hakim açıklamasına tepki

02.01.2021 14:29
Başkan Uçak'tan türbanlı hakim açıklamasına tepki, System.String[]

Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Salih Uçak, eski CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum' açıklamasına tepki gösterdi.

Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Salih Uçak, eski CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum' açıklamasına tepki gösterdi. Uçak yaptığı açıklamada, "Başörtülü savcı ve hakimlerin yargısına güvenmem demek, inancı gereği giyinen insanları yok saymaktır. Asıl bizim sorunumuz, kendi milletinin inancından uzak, materyalist düşünceli mankurtlaşmış, kişiliği olmayan haysiyetsizlerin, içinden çıktığı asil Türk milletinin inancını hakir görmesi ve inkar etmesidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi Bursa İl Başkanı Salih Uçak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bunca yıl bu milleti başı açık kadınlarda yönetti, yargıladı. Biz hiç rahatsız olmadık. Çünkü biz insanların kıyafetlerine değil yüreklerine ve vicdanlarına güvendik. Devleti temsil eden makamlarda ki personele hangi inançtan olursa olsun devlete olan saygımızdan dolayı hep güvendik, şüphe ile bakmadık. Sorun devlet idaresindeki personelin kılık kıyafetinde değil, sorun bu devlette kültür bakanlığı yapmış olmasına rağmen zerre miktar devlete ve millete saygısı kalmamış bir zavallının utanmadan yaptığı bu açıklamadır. İnsanın isminin fikri olması ondan sağlıklı fikir zuhur edeceği anlamına gelmiyor. Örneği ile sabittir. Asıl sorun şudur ki; devletine güven duygusu gelişmemiş, milletinin inancından uzak ne olduğu belli olmayan fikirlerle beynini yıkamış, manevi kökleri olmayan köksüzlerin bu devlette bakanlık makamını işgal etmesidir. Asıl sorunumuz kendi milletiyle barışık olmayan ruhunu emperyalizme kiralamış satılmış beyinlerin Türkiye'de siyaset yapıp devlet yönetiminde bulunmasıdır. Emperyalizmin çepeçevre sardığı devletimizin dört tarafı düşmanlarla çevrilip, Sevr projesinin tekrar dayatılmaya başladığı şu günlerde tehlikenin farkında olmayan duyarsızların siyaset yapmasıdır. Ekonomik sıkıntılar had safhada iken, etrafımız ateş çemberiyken ve yeni dünya düzeni denen bir oyun etrafımızda sergilenirken bunu görmezden gelen ve fikir üretemediği gibi gerçekleri milletten saklama çabasıyla yapay sorunlar çıkararak gündemi saptıran zavallılardır. Asıl sorunumuz, Siyasi kazanımlar elde etmek için devletin bekasını dahi tehlikeye atmaktan çekinmeyen, milletin arasına nifak sokan imansız, ahlaksız, vatan, bayrak sevgisi nedir, devlet nedir, millet nedir bilmeyen çapsız kişilerin bu ülkede siyaset yapıp söz sahibi olmasıdır. Asıl bizim sorunumuz, kendi milletinin inancından uzak, materyalist düşünceli mankurtlaşmış, kişiliği olmayan haysiyetsizlerin, içinden çıktığı asil Türk milletinin inancını hakir görmesi ve inkar etmesidir. Allah bizleri fikir fakiri, kalbi kararmış, mankurtların şerrinden muhafaza eylesin. Yaşasın Türk milleti. Ne mutlu Türküm diyene." - BURSA

Başkan Uçak'tan türbanlı hakim açıklamasına tepki

Büyük Birlik Partisi, Bursa, Türk, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Uçak'tan türbanlı hakim açıklamasına tepki - Son Dakika


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