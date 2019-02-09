Başkan Uçak'tan Yol Genişletme Çalışmalarına Yerinde İnceleme

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Killik, Ilgın, Caberfakıllı ve Çarıktekke mahallelerini birbirine bağlayan yollarda Alaşehir Belediyesi tarafından yapılan yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Killik, Ilgın, Caberfakıllı ve Çarıktekke mahallelerini birbirine bağlayan yollarda Alaşehir Belediyesi tarafından yapılan yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu hizmet seferberliği kapsamında; Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın öncülüğünde Killik, Ilgın, Caberfakıllı ve Çarıktekke mahallelerini birbirine bağlayan yol sorunu çözüme kavuşuyor. Önceki gün başlayan ve yoğun bir tempo ile aralıksız devam eden yol genişletme çalışmalarının ve sıcak asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasının ardından hizmete açılacak bağlantı yolu ile mahalle sakinlerinin yıllardır beklediği yol sorunu çözüme kavuşmuş olacak.



Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin başlatmış olduğu çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ali Uçak, "Üzerinde çalışmalarına başladığımız Killik, Ilgın, Caberfakıllı ve Çarıktekke mahallelerimizi birbirine bağlayan yol uzun yıllardır yolu sıklıkla kullanan vatandaşlarımızın kanayan yarasıydı. Ekibimizle birlikte yapmış olduğum mahalle ziyaretleri esnasında vatandaşlarımızın bu yönde bir çok şikayetleri vardı. Mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda onlara bir söz verdim. Söz verdiğimiz gibi, bugün de Büyükşehir Belediyemiz ile el ele başlatmış olduğumuz hizmet seferberliği kapsamında çalışmalarımıza başladık. Yol genişletme çalışmalarımızın tamamlanmasının hemen ardından sıcak asfalt çalışmalarımıza başlayacağız. Tahminen on gün içerisinde yolumuzu vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Böylece birçok mahalle sakinimizin işlek olarak kullandığı yılların yol sorunu tarihe karışacak. Göreve geldiğim gün neyin sözünü verdiysem yapacağım dedim ve yapıyoruz. Başkaları bahane üretecek, biz hizmet üreteceğiz. Tüm çalışmalarımızda bizlere maddi ve manevi olarak büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür eder, şimdiden çalışmalarımızın mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.



İncelemeler esnasında Başkan Ali Uçak'a eşlik eden Killik eski Belediye Başkanı Halil Kara ise, "Bir çok mahallede oturan vatandaşlarımız bu yolu sıklıkla kullanıyor. Bugüne kadar yolun yapılması konusunda taleplerimiz oldu ancak yapılmadı. Alaşehir Belediye Başkanımız Ali Uçak'a bu durumu ilettik ve sağ olsun duyarsız kalmadı. Sorunu yerinde inceleyerek neşter vurdu. Bütün vatandaşlarımız dört gözle bu çalışmayı bekliyordu" ifadelerini kullandı. - MANİSA

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