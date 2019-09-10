Son Dakika Haberleri: Başkan Uçar, başarılı öğrencileri kutladı
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Başkan Uçar, başarılı öğrencileri kutladı

42 dakika önce

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılışında Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç ile birlikte Kültür Kurumu İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.

Başkan Uçar, başarılı öğrencileri kutladı, System.String[]

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılışında Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç ile birlikte Kültür Kurumu İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.


Yakutiye Belediyesi'nin koordinasyonunda Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP-DER) tarafından düzenlenen "Okullar arası Atık Pil Toplama Yarışması"na katılan ve Erzurum ikinciliğini elde eden Kültür Kurumu İlköğretim Okulu'na bu başarısından ötürü spor seti hediye eden Mahmut Uçar, öğrenci ve öğretmenleri de tebrik etti.


Gelecek nesillerde özellikle İlköğretim çağındaki çocuklara çevre bilincinin oluşturulması adına bu ve benzeri organizasyonlara önümüzdeki yıllarda da destek vereceklerine dikkat çeken Başkan Mahmut Uçar, ziyaret ettiği Kültür Kurumu İlköğretim Okulu öğrencilerine temizlik bilinci, hareketli yaşam ve dengeli beslenme konularında da önemli uyarılarda bulundu. - ERZURUM

Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:19 Kaynak: İHA
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