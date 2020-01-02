Başkan Uçar'dan DAGC'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Uçar'dan DAGC'ye ziyaret - Son Dakika

Başkan Uçar'dan DAGC'ye ziyaret

6 saat önce

Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu.

Başkan Uçar'dan DAGC'ye ziyaret, System.String[]

Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu.


Başkan Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Uçar, belediye çalışmaları hakkında açıklamalar yaptı.


Hacıcuma ve Üçkümbetler projelerinin son durumuyla ilgili bilgiler paylaşan Başkan Uçar, Hacıcuma bölgesinde TOKİ tarafından 400 konut, 100 işyeri planlandığını, Üçkümbetler'de ise yapılacak Millet Bahçesi ile ilgili çalışmaların Nisan ayında başlayacağını kaydetti.


Yakutiye ilçesinin bulunduğu alanın kadim Saltuklu Devleti'ne 130 yıl başkentlik yapmış bir bölge olduğunu hatırlatan Uçar, bu yılın Saltuklu Yılı ilan edileceğini ifade etti. Malazgirt Zaferi'nin 1 yıl sonrasında Erzurum'un Anadolu'da fethedilen ilk Türk ve Müslüman Yurdu olduğunu anlatan Uçar, " Erzurum bir çok Anadolu şehrinden çok önce Saltuklu Beyliği tarafından fethedilmiş ilk Türk Yurdu'dur . Bu özellik çok önemli bir özelliktir. Bu beyliğe 130 yıl başkentlik yapmıştır. Tarihi geçmişimizde önemli bir yere sahip Saltukluları, öyle Bir mahalleye, bir ortaokula adını vermekle geçiştiremeyiz. Bunun için Belediye Meclisimizce bu yılı Saltuklu Yılı ilan edeceğiz. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapacağız. Elbetteki Selçuklu da Osmanlı da ve Cumhuriyet de bizim devletlerimizdir. Ancak Saltuklu Devleti de çok önemlidir. Unutulmaması için çalışma içerisinde olacağız" dedi. - ERZURUM

Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
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