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Başkan Uçar'dan okul ziyareti

49 dakika önce

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçedeki Kültür Kurumu İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Başkan Uçar'dan okul ziyareti, System.String[]

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçedeki Kültür Kurumu İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Belediyenin koordinesinde Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP-DER) tarafından düzenlenen "Okullar arası Atık Pil Toplama Yarışması"na katılan ve Erzurum ikinciliğini elde eden Kültür Kurumu İlköğretim Okuluna bu başarısından ötürü spor seti hediye eden Uçar, öğrenci ve öğretmenlerini de tebrik etti.

Başkan Uçar, gelecek nesillerde özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara çevre bilincinin oluşturulması adına bu ve benzeri organizasyonlara önümüzdeki yıllarda da destek vereceklerini belirterek, öğrencilere temizlik bilinci, hareketli yaşam ve dengeli beslenme konularında da uyarılarda bulundu.

Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:14 Kaynak: AA
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