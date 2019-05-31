Son Dakika Haberleri: Başkan Uçar, dünya birincisi Hafız Ebubekir'e tam altın hediye etti
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Başkan Uçar, dünya birincisi Hafız Ebubekir'e tam altın hediye etti

26 dakika önce

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık Yarışması'nda birinci olan Ebubekir Kaçan'ı ağırladı.

Başkan Uçar, dünya birincisi Hafız Ebubekir'e tam altın hediye etti, System.String[]
Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık Yarışması'nda birinci olan Ebubekir Kaçan'ı ağırladı.

İstanbul Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen ve 68 Ülkeden 121 Hafızın Katıldığı 7. Uluslararası Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında, Hafızlık dalında birincilik elde eden İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Hafız Ebubekir Kaçan'ı tebrik eden Uçar, başarılarının devamını diledi.

Dünya birincisi Hafız Ebubekir Kaçan'ı tam altınla ödüllendiren Başkan Uçar, yaptığı açıklamada "Başarısıyla göğsümüzü kabartan Ebubekir kardeşimizi, ailesini ve ona emek veren hocalarımızı bu vesileyle şükranla anıyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:12 Kaynak: İHA
Kuran-ı Kerim, Diyanet İşleri Başkanlığı, Mahmut Uçar, Yakutiye, Güncel
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