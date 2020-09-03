Başkan Uçar'ın maske hassasiyeti - Son Dakika

Yakutiye Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir farkındalığa imza attı. Yakutiye ilçe sınırlarındaki billboardlara çeşitli dillerde "Lütfen Maskemizi Takalım" uyarısı yaparak bir ilke imza atan Yakutiye'nin Doktor Başkanı Mahmut Uçar, vatandaşların koronavirüsle mücadelede daha tedbirli olmaları ve maske takmalarını özendirmek için böyle bir uygulamaya gittiklerini söyledi.

10 ayrı dilde uyarı yapıldı.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, halkın koronavirüsle mücadelede en etkin korunma yöntemi olan maske, mesafe ve temizlik hususunda çok titiz davranması gerektiğine dikkat çekerek, özellikle son günlerde artan vakalar üzerine maske kullanımında bir farkındalık oluşturmak adına Türkçe mesajla birlikte 9 ayrı dilde maske uyarısı yaptıklarını bildirdi.

Türkçe'yle birlikte, Arapça, Almanca, Rusça, İngilizce, Farsça, Çince, Kazakça, Boşnakça ve Azeri Türkçesi olarak hazırlanan "Lütfen Maskemizi Takalım" uyarısını ilçe merkezindeki tüm billboardlara astıran Dr. Mahmut Uçar, "amacımız hem ilimizde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara mesaj vermek hem de kendi halkımızda farkındalık oluşturmaktır." dedi.

Başkan Uçar, Bu tür algı çalışmaları ile maske kullanımının daha da yaygınlaşmasını beklediklerini ve sosyal mesafe ve temizlik kurallarına karşı halkın daha duyarlı olmasını beklediklerini ifade etti. - ERZURUM