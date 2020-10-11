Başkan Üçok: "25 bin metrekarelik bölgenin ilk millet bahçesini Suluovamıza kazandırıyoruz" - Son Dakika

Başkan Üçok: "25 bin metrekarelik bölgenin ilk millet bahçesini Suluovamıza kazandırıyoruz"

11.10.2020 17:17
Başkan Üçok:

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ödüllü 15 bin metrekare şehir meydanı ve 25 bin metrekare alana sahip bölgenin ilk millet bahçesini Suluova'ya kazandırdıklarını belirtti.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ödüllü 15 bin metrekare şehir meydanı ve 25 bin metrekare alana sahip bölgenin ilk millet bahçesini Suluova'ya kazandırdıklarını belirtti.

AK Parti Suluova İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları kongrelerine katılan Belediye Başkanı Fatih Üçok, "2014 yılında siyasete girdiğimde de projelerim arasında gençler hep ön plandaydı. Hep gençliğe, kadınlara öncelik veren vaatlerimiz vardı. Suluova'da ilk gençlik şölenini biz yaptık. Binlerce genci yedi kuğular kuş cennetinde şölende buluşturup eğlenmelerini sağladık. Amasya'nın en büyük gençlik merkezini Suluova'ya biz kazandırdık. Kültür merkezimizi gençlerimizin istifadesine sunduk. Gençlerimiz dil kursu, üniversiteye hazırlık kursu ve meslek edindirme kurslarımıza katılıp kendilerini geliştirdiler. Gençlik Merkezimiz yürüttüğü faaliyetlerle ve projelerle Suluova'nın bir gözde mekanı oldu. Gençlerin en çok talep ettikleri yüzme havuzumuzu bir ay içerisinde tamamlıyoruz. Kapalı spor salonumuzu da yeniliyoruz. 5 tane basketbol sahası,2 tane halı sahayı Suluova'mıza kazandırdık ve ayrıca spor kulübü kurarak gençlerimizi sporla buluşturduk. 10 branşta 600 lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. 45.000 metrekare yeşil alan ürettik. Şu anda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ödüllü 25.000 metre kare alana sahip şehir meydanımızın içerisinde yer alan bölgenin ilk millet bahçesini Suluova'mıza kazandırıyoruz. Bölgenin ilk millet kıraathanesini de içinde barındıracak" dedi.

"Şüphesiz siyasetin öznesi olan kadınlarımız bizim partimizde baş tacıdır"

AK Parti Suluova 6. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nin Suluova'ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Üçok, "Şüphesiz siyasetin öznesi olan kadınlarımız bizim partimizde baş tacıdır. AK Partimizin kazandığı her zaferin arkasında kadınlarımızın imzası vardır. Özellikle Suluova'mızda ciddi bir seçim başarısı elde edilmişse bize bu kapıları açan hanım kardeşlerimizdir. 2014 den bu zamana kadar 6 seçim ve anayasa referandumu hanım kardeşlerimizle birlikte kazandık. Siyasetin ve hayatın olmazsa olmazı kadınlardır. Hanım kardeşlerimize davamıza hizmetleri için teşekkür ediyor, 2023'e giden yolda yeni dönem Kadın Kolları Başkanımız Ayşegül Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine ve yeni dönem gençlik kolları başkanı Yusuf Demir kardeşimize ve yönetimine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kongrede AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Amasya İl Başkanı M. Akif Kesmekaya, AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel ve partililer de yer aldı. - AMASYA

Başkan Üçok: 25 bin metrekarelik bölgenin ilk millet bahçesini Suluovamıza kazandırıyoruz
Başkan Üçok: 25 bin metrekarelik bölgenin ilk millet bahçesini Suluovamıza kazandırıyoruz
Başkan Üçok: 25 bin metrekarelik bölgenin ilk millet bahçesini Suluovamıza kazandırıyoruz
Başkan Üçok: 25 bin metrekarelik bölgenin ilk millet bahçesini Suluovamıza kazandırıyoruz

Fatih Üçok, AK Parti, Suluova, Amasya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Üçok: '25 bin metrekarelik bölgenin ilk millet bahçesini Suluovamıza kazandırıyoruz' - Son Dakika

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