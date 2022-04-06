Suluova'da Millet Bahçesi'ne yeni yol ve ticari alanlar yapılıyor - Son Dakika
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Suluova'da Millet Bahçesi'ne yeni yol ve ticari alanlar yapılıyor

06.04.2022 09:25
Suluova'da Millet Bahçesi'ne yeni yol ve ticari alanlar yapılıyor

Suluova Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Bahçesi'ne, yeni ve ticari alanların kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Suluova Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Bahçesi'ne, yeni ve ticari alanların kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Suluova Belediye BaşkanI Fatih Üçok, çalışmaları yerinde inceleyerek, Suluova'da yeni bir ticari ve yaşam alanı oluşturacaklarını söyledi.

Suluova'nın kent kimliğine zenginlik katıp, çehresini değiştirecek bir çalışmaya daha imza atmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Üçok, şöyle devam etti:

"İlçemizde Şeker Fabrikası'nı çevrelemiş yüksek duvarlar vardı. Yeni açmış olduğumuz Millet Caddemiz ile birlikte şehir merkezi girişindeki 60 yıllık duvarı bugün kaldırdık. Bu çalışmamız ile ortaya çıkan yeşil alanı Amasya'mızda tek olan Adnan Menderes Millet Bahçemize bağlamış olacağız. Şeker Fabrikamız ile birlikte yürüttüğümüz imar çalışması neticesinde belirli alanların şehre kazandırılması çalışması vardı. Şehrimizin merkezi içinde yer alan buradaki güzergah eski emniyet binası alanına kadar imar anlamında yeniden değişti ve şekillendi."

Daha önce şehir merkezinde 25 bin metrekarelik bir alanda şehir meydanı ve cami düzenlemesi yaptıklarını hatırlatan Üçok, "Şimdi de o bölgeden şehrimizin doğusuna doğru yeni açmakta olduğumuz yürüyüş yolları ve yeşil alana ulaşan bağlantı yollarını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Bu yaptığımız çalışmalar aslında şehrimizin kent kimliğine zenginlik katacak ve yeşil alanlarla birlikte insanların gezip dolaşabilecekleri bisiklet ve yürüyüş yollarının da önünü açmış olacağız. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun, ramazan-ı şeriflerini tebrik ediyorum." dedi.

Suluova'da Millet Bahçesi'ne yeni yol ve ticari alanlar yapılıyor
Suluova'da Millet Bahçesi'ne yeni yol ve ticari alanlar yapılıyor

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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