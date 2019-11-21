Başkan Üçok:

Suluova Belediyesi ekipleri, Eski Çeltek Mahallesi'nde asfalt çalışması uyguluyor.



Cadde ve sokaklarıyla daha modern Suluova için ilçemizin en ücra köşelerine kadar hizmet ulaştıran belediye ekipleri asfalt çalışmaları kapsamında zemin kazıma ve tesviye çalışmaları tamamlanan Avşar, Hanefi, Nedim, Nesi ve Kazım Karabekir Sokaklarını asfaltladı.



Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Eski Çeltek Mahallemizde yaptığımız üst yapı çalışmaları sonrası sıcak asfalt serim işlemlerimizi başlattık. Asfalt serim çalışmalarımızla Suluovamızın ulaşım konforunu sağlamaya hız kesmeden devam ediyoruz. Bütün sokaklarımız sırasıyla beklenen konfora kavuşacak" şeklinde konuştu. - AMASYA