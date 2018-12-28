Başkan Üçok Huzurevi Sakinleriyle Buluştu
1 saat önce
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıları ziyaret edip dualarını aldı.
Suluova
Belediye Başkanı Fatih Üçok
, Suluova Hacı Muammer Koca Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıları ziyaret edip dualarını aldı.
Yaşlılarla tek tek sohbet eden Başkan Üçok, "Sizlerin hayır duaları bizler için çok önemli. Bizler için dua edin" dedi.
Üçok, "Bizlere örfümüzü, adetlerimizi ve deneyimlerinizi aktaran siz değerli büyüklerimize sağlıklı ve sıhhat dolu uzun ömürler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle ellerinizden öpüyorum" diye konuştu. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:25 Kaynak: İHA
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