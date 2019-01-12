Başkan Üçok: "Suluova'yı Daha Güzel Günlere Taşıyacağız"
31 dakika önce
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Bizler Suluova'ya hizmet sevdalısıyız. Hemşehrilerimizle birlik beraberlik içerisinde omuz omuza ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız" dedi.
Suluova
Belediye Başkanı Fatih Üçok
, "Bizler Suluova'ya hizmet sevdalısıyız. Hemşehrilerimizle birlik beraberlik içerisinde omuz omuza ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız" dedi.
Halk pazarını dolaşıp çay içtiği esnaflarla sohbet eden Başkan Üçok, talepleri dinleyip çalışmalarını buna göre yürütüp çözümler ürettiklerini söyledi. Halka en iyi şekilde hizmet götürmek için projeler geliştirdiklerine değinen Fatih Üçok, "Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Tek hedefimiz Suluova'mıza hizmet etmektir. Bunun için gece ve gündüz demeden gayret ediyoruz" diye konuştu.
Üçok'un ziyaretlerine Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Balcı
, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer, teşkilat üyeleri Seyfullah Dikmen
ve Mustafa Şen
ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Şakir Korkmazer de katıldı. - AMASYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:58 Kaynak: İHA
Talihsiz Koca, Karadeniz'in Buz Gibi Sularına Atlayan Eşini Çaresizce İzledi
Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz
Acil Servise Gelen Hasta Yakını, İstediği Olmayınca Doktoru Dövdü, Hemşireyi Taciz Etti
Genç Adam, Kooperatif Müdürü Olan Babasını 6 Yerinden Bıçakladı