Son Dakika Haberleri: Başkan Üçok: "Suluova'yı Daha Güzel Günlere Taşıyacağız"

Başkan Üçok: "Suluova'yı Daha Güzel Günlere Taşıyacağız"

31 dakika önce

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Bizler Suluova'ya hizmet sevdalısıyız. Hemşehrilerimizle birlik beraberlik içerisinde omuz omuza ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız" dedi.

Başkan Üçok:
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Bizler Suluova'ya hizmet sevdalısıyız. Hemşehrilerimizle birlik beraberlik içerisinde omuz omuza ilçemizi daha güzel günlere taşıyacağız" dedi.

Halk pazarını dolaşıp çay içtiği esnaflarla sohbet eden Başkan Üçok, talepleri dinleyip çalışmalarını buna göre yürütüp çözümler ürettiklerini söyledi. Halka en iyi şekilde hizmet götürmek için projeler geliştirdiklerine değinen Fatih Üçok, "Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layıktır. Tek hedefimiz Suluova'mıza hizmet etmektir. Bunun için gece ve gündüz demeden gayret ediyoruz" diye konuştu.

Üçok'un ziyaretlerine Belediye Başkan Yardımcısı İzzet Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer, teşkilat üyeleri Seyfullah Dikmen ve Mustafa Şen ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Şakir Korkmazer de katıldı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:58 Kaynak: İHA

Fatih Üçok, Suluova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz Koca, Karadeniz'in Buz Gibi Sularına Atlayan Eşini Çaresizce İzledi Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz

Acil Servise Gelen Hasta Yakını, İstediği Olmayınca Doktoru Dövdü, Hemşireyi Taciz Etti Genç Adam, Kooperatif Müdürü Olan Babasını 6 Yerinden Bıçakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 20:29:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Üçok: "Suluova'yı Daha Güzel Günlere Taşıyacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]