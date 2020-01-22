Başkan Üçok'tan 4. Etap TOKİ inşaatında inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Üçok'tan 4. Etap TOKİ inşaatında inceleme - Son Dakika

Başkan Üçok'tan 4. Etap TOKİ inşaatında inceleme

6 saat önce

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 4. Etap TOKİ konutları inşaat alanında incelemede bulundu.

Başkan Üçok'tan 4. Etap TOKİ inşaatında inceleme, System.String[]

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, 4. Etap TOKİ konutları inşaat alanında incelemede bulundu.


İlçenin değişim ve dönüşümü için büyük projelerin hayata geçirilmesi amacıyla gayret gösteren Belediye Başkanı Fatih Üçok, Yeni Mahalle, Hürriyet Mahallesi ile Saraydüzü Mahallesinin kesiştiği bölgedeki 4. Etap TOKİ konutları inşaatında inceleme gerçekleştirerek firma yetkililerinden bilgi aldı.


Konutların hızla yükseldiğini belirten Başkan Üçok, "Yeni bir yaşam merkezi olacak olan 4. Etap TOKİ Konutları şantiyesinde incelemelerde bulunduk. İlçemizin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için hizmetlerimize durmadan devam edeceğiz. En büyük projemiz halkımızın mutluluğudur" dedi. - AMASYA

Fatih Üçok, Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:27 Kaynak: İHA
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