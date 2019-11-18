Son Dakika Haberleri: Başkan Üçok'tan vatandaşlara teşekkür
Son Dakika Güncel Başkan Üçok'tan vatandaşlara teşekkür - Son Dakika

Başkan Üçok'tan vatandaşlara teşekkür

6 saat önce

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Amasya Tanıtım Günleri'nde bizleri adeta memleketimizde gibi hissettiren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Üçok'tan vatandaşlara teşekkür, System.String[]

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Amasya Tanıtım Günleri'nde bizleri adeta memleketimizde gibi hissettiren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.


İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bu yıl ilki gerçekleştirilen ve 4 gün süren 'Amasya Tanıtım Günleri'nde Suluova standının yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Üçok, standın gurbetteki Suluovalıların buluşma noktası olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.


Standı ziyaret eden konuklarla yakından ilgilenen Başkan Üçok, "4 gün boyunca binlerce ziyaretçimizi ağırladığımız Amasya Tanıtım Günleri'nde bizleri adeta memleketimizde gibi hissettiren tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AMASYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya cevap verdi: Farklı makama oynamak hata
İBB Sözcüsü Murat Ongun: İmamoğlu'nun yeni makam aracı alacağı iddiası doğru değil İŞ ADAMINDAN BEŞİKTAŞ ESKİ YÖNETİCİSİNE SUÇ DUYURUSU İş adamından Beşiktaş eski yöneticisine suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 18:25:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Üçok'tan vatandaşlara teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]