Son Dakika Haberleri: Başkan Uğur İbrahim Altay Halkapınar'da
Son Dakika Güncel Başkan Uğur İbrahim Altay Halkapınar'da

Başkan Uğur İbrahim Altay Halkapınar'da

50 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Halkapınar ilçesini ziyaret etti.

Başkan Uğur İbrahim Altay Halkapınar'da, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Halkapınar ilçesini ziyaret etti.

İlk olarak AK Parti Halkapınar'da AK Parti'nin ilçe teşkilatını ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İlçe Başkanı Fatih Köşger ve partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal'ı makamında ziyaret eden Başkan Altay, burada yaptığı konuşmada, "Yeni bir dönemdeyiz, belediye başkanlarımızla koordineli bir şekilde çalışma gayreti içerisindeyiz. Halkapınar ilçemizde belediyemizi, ilçe teşkilatımızı ziyaret ettik. Muhtarlarımız ve belediye meclis üyelerimizle bir araya geldik. ?2020 hizmet ve yatırım programımız ile devam eden çalışmalarımız için ilçe ziyaretlerimiz ayrı bir önem arz ediyor?." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal da, Halkapınar'a yapılan ve bundan sonra yapılması planlanan hizmetler için Başkan Altay'a teşekkür etti.

Uğur İbrahim Altay, Mehmet Bakkal, Halkapınar, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG'li teröristler SİHA görüntü almasın diye otları yaktı
Hırsız, evde karşılaştığı kadının boğazını keserek öldürdü Tartıştığı karısını ruhsatsız tabancayla başından vurup öldürdü Kızına işkence yapan cani baba tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:03:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Uğur İbrahim Altay Halkapınar'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]