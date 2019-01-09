Son Dakika Haberleri: Başkan Uğurlu'dan 10 Ocak Kutlaması

Başkan Uğurlu'dan 10 Ocak Kutlaması

1 saat önce

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Başkan Uğurlu'dan 10 Ocak Kutlaması, System.String[]
Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Uğurlu, gece gündüz demeden halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, halkı bilgilendirmek gayesiyle gece gündüz çalışan basın mensuplarının çoğu zaman zorlu şartlar altında görev yaptığını söyledi. Toplumların gelişimine doğrudan katkı sağlayan basının birlik ve beraberliğin korunmasına da önemli katkılar sunduğunu ifade eden Başkan Arif Uğurlu, "Halkımızın doğru ve tarafsız bilgilerle gelişmelerden haberdar edilmesi, bilinçli bir toplumun da vazgeçilmez şartıdır. Bu doğrultuda tarafsız ve objektif olarak halkımızı bilgilendiren basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" dedi.

Sosyal medya ve internet haberciliğinde yaşanan hızlı gelişmenin önemine dikkat çeken Başkan Uğurlu, teknolojinin yakından takip edilmesinin gerekli olduğunu ancak bu mecrada doğru ve tarafsız haberciliğin her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade etti. Başkan Uğurlu, "Çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin inşasında, düşünce ve vicdan hürriyetinin kurumsallaşmasında basın kuruluşları etkin ve işlevsel bir rol oynamaktadır. Bu vesileyle gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:32 Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Gazeteciler Günü, Uğurlu, Güncel
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