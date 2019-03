Başkan Uğurlu'dan Hodri Meydan

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, siyasetin yalanlarla yapılamayacağını belirterek, "Siyaset er meydanı işidir. Eğer bizim 5 yılda yaptıklarımız onların 5 yılda yaptıklarının 10 katı değilse ben belediye başkan adaylığından çekileceğimi ilan ediyorum. Hodri meydan" dedi.



Kemalpaşa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu, Halilbeyli Mahallesi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Uğurlu, 5 yıl boyunca millete hizmetkar olma gibi onurlu bir görevi yerine getirdiklerini belirterek, "Sizlerin desteği ve takdiri ile Kemalpaşa'mızdan Halilbeyli'mize kadar ayrım gözetmeksizin herkese ve her bölgeye hizmetkar olmak gibi onurlu bir görevi 5 yıldır sürdürüyoruz. Allah'a hamdolsun geride bıraktığımız 5 yılda 1 hain darbe girişimi 6 seçime rağmen Kemalpaşalılara verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk" dedi.



Uğurlu, konuşmasında, CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı Rıdvan Karakayalı'nın vaatlerine de değindi. Meydanlarda vatandaşların aklı ile alay edercesine yalan söylediklerini öne süren Uğurlu, "Yerel seçimlere girdiğimiz şu günlerde bir tarafta AK Parti ve MHP'nin yanı Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan bu kardeşiniz var. Diğer tarafta CHP ve İYİ Parti'nin adayı Karakayalı var. Eskilerin bir sözü vardır; ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Eğer bu memlekette 5 yıl belediye başkanlığı yaptıysanız bu milletin karşısına çıktığınızda söyleyecek sözünüz olacak. Diyorum ki; 5 yıl boyunca Karakayalı yöneticilik yaptı, 5 yıldan beri de biz yöneticilik yapıyoruz. 2 aydan beri bulunduğum her platformda ben açık açık meydan okuyorum. Siyaset er meydanı işidir, her adamın işi değildir. Sayın Karakayalı 5 yıl boyunca yaptıklarını getirip bu meydanda anlatsın. Diğer taraftan bizde 5 yıl boyunca ne yaptıysak anlatalım. Eğer bizim 5 yılda yaptıklarımız Karakayalı'nın 5 yılda yaptıklarının 10 katı değilse ben belediye başkan adaylığından çekileceğimi ilan ediyorum. İşte hodri meydan. Yüreği yeteni bu meydana davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Biz meydanlarda yaptıklarımızı anlatmaya kalksak vakit yetmez"



Yalan ve dolanlarla oy devşirmeye çalışanların bu milletin nazarında hiçbir kıymet-i aliyesinin olmadığını belirten Uğurlu, "Hizmet bizim işimiz, eser ve proje üretmeyi şehre değer katmayı biz yaparız. Onlar yalan ve dolanlarla milletimizin aklı ile alay etmeye kalkarlar. Onların belediyecilik anlayışı; çamur, çukur ve çöpten oluşur. Biz meydanlarda yaptıklarımızı anlatmaya kalksak vakit yetmez. Onlar ne anlatıyor; şunu iddialı bir şekilde ifade etmek istiyorum her sözü ayrı bir yalan. Yanında da ikinci bir yalan makinesi var. Belediyeye 5 bin kişi işe alacaklarını söyleyip, milletin aklı ile alay etmeye kalkıyorlar. Yıllık bütçesi belli olan bir belediyeye nasıl bu kadar kişi işe alabilirler; ama kıymetli hemşehrilerimizin onların yalanlarına karnı tok. Artık milletimiz bu yalan siyasetine inanmıyor. Taklacılarla bu millete hizmet edilmez. Siyasetçi onurlu olur. 5 yıl boyunca benim başkan yardımcılığımı yapan şahıs diyor ki; 'Başkan bana hiç yetki vermedi. Belediye de konu mankeni gibiydim' diyor. Soruyorum sizlere yan komşunuza gittiğinizde suratını asarsa bir daha gider misiniz? İstenmediği yerde duran ya gurursuzdur yada onursuz. Eğer senin yetkin yoktuysa 5 yıl boyunca son güne kadar neden bekledin? Siyaset kaypakların döneklerin ve taklacıların işi değildir. Mert adam işidir. Kemalpaşa'da Halilbeyli'de bunların yalanlarına Allah'ın izni ile inanmayacak."



Yerel seçimlerin ülkemiz acısından da önemli olduğuna değinen Kemalpaşa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu, siyasetin yalan ve dolanlara yapılamayacağını belirterek, "Biz ceddimiz Selçuklu'dan ecdadımız Osmanlıya kadar kadim bir medeniyetin mirasçıları olarak kimseye boyun eğmeyeceğiz. 52 ülkenin tüm mazlumların umuduyuz. Bin yıldır var olduğumuz bu topraklardan asla vazgeçmeyecek kimseye diz çökmeyeceğiz. Bu necip millet, herkese gereken cevabı inşallah 31 Mart günü verecektir" diyerek konuşmasını tamamladı.



Mitinge, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile 24. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait de katıldı. - İZMİR

