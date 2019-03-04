Son Dakika Haberleri: Başkan Uğurlu'dan İddialarla İlgili Suç Duyurusu

Başkan Uğurlu'dan İddialarla İlgili Suç Duyurusu

1 saat önce

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Bağyurdu Mahallesi'nde yapılan seçim koordinasyon merkezi açılışından sonra bazı sosyal medya hesaplarında çıkan iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı ve konuya ilgili suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Başkan Uğurlu'dan İddialarla İlgili Suç Duyurusu, System.String[]
Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Bağyurdu Mahallesi'nde yapılan seçim koordinasyon merkezi açılışından sonra bazı sosyal medya hesaplarında çıkan iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı ve konuya ilgili suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Seçim koordinasyon merkezinde 2 Mart 2019 Pazar günü bir açılış yapıldığını ifade eden Uğurlu, söylemediği sözlerin söylenmiş gibi paylaşıldığını ifade etti.

Uğurlu, "Kıymetli hemşehrilerimizle birlikte Bağyurdu Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz seçim koordinasyon merkezi (SKM) açılışında yapmış olduğumuz konuşmada asla ve kata söylemediğimiz sözleri söylenmiş gibi paylaşarak, bir algı operasyonu gerçekleştiren geçmişte de bu ve buna benzer olumsuz algı politikası yapan sosyal medya gurubuna karşı Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bununla birlikte her türlü yasal zeminde hakkımızı arayacağımızı belirtmek isterim. Bilinmesini isterim ki; Kemalpaşa Kızılüzüm'den Halilbeyli'ye, Bayramlı'dan Beşpınar'a kadar bizim için çok kıymetli hemşehrilerimizin yaşadığı ve yürekten sevdalı olduğumuz bir şehirdir. Şahsıma 5 yıldır Kemalpaşa'ya ve Kemalpaşalı hemşehrilerimize yaptığımız hizmetler üzerinden eleştiri getiremeyenlerin, çaresizlik içerisinde iftira ve yalana sarıldıklarını görmek şahsımı derinden yaralamış olmakla birlikte, seçim süreci boyunca bu türlü iftira ve yalanlar ile algı operasyonu yapacak olan kurum, kuruluş ve kişilere karşı hukuki mücadelemize ve haklarımızı sonuna kadar arayacağımızı da bu vesile ile belirtmek isterim." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:11 Kaynak: İHA

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