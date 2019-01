Başkan Uğurlu'dan MHP'ye Ziyaret

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş ile birlikte MHP Kemalpaşa İlçe başkanlığını ziyaret etti.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş ile birlikte MHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gözütok'u ziyaret ederek, Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.



"Emellerine ulaşamayacaklar"



Ziyarette konuşan MHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gözütok, Cumhur İttifakının tüm Türkiye'de ve Kemalpaşa başarı elde edeceğini belirterek "Milliyetçi Hareket Partisi, siyasi tarihi boyunca ne zaman lüzum görüldüyse, ne zaman ihtiyaç hasıl olduysa; her zaman devletin ve milletinin yanında olmuştur. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yine devletin ve milletin iradesinin yanında yer almıştır. Değerli arkadaşlar, birçok seçim geçirdik. Yalnız 31 Mart'ta yapacağımız yerel seçimler, haç ile hilalin; Hak ile batılın savaşı olacaktır. Cephe gerisinde tefrika tefi çalanlar, ayağımıza pranga vurmaya çalışanlar, kara propaganda ve algı operasyonları yaparak ittifakı zedelemeye çalışanlar emellerine ulaşamayacaklar. Bugün burada sayın Arif Uğurlu'nun MHP'nin ya da AK Parti'nin adayı olmadığını, vatan sevdalılarının adayı olduğunu belirtmek istiyorum. Biz 31 Mart'ta sayın Arif Uğurlu ile zafer kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.



"Mesele; memleket meselesi"



Cumhur İttifakı Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu ise, 31 Mart seçimlerinin Kemalpaşa'ya, İzmir'e ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu. Uğurlu, "Makamlar ve mevkiler gelip geçicidir. Mesele memleket meselesidir ve bizler bu seçimde Cumhur İttifakını en iyi şekilde temsil edeceğiz. Cumhur İttifakının zaferini 31 Mart'ta hep beraber yaşatacağız. Bunun için de hepimiz daha çok koşacağız, daha çok yorulacağız, daha çok terleyip fedakarlık yapacağız. Bir bütün olarak ülkesini seven, devletine bağlı, çocuklarımızın istikbalini düşünen, bireyler olarak hareket etmek zorundayız" diye konuştu.



"Zaferi hep birlikte yaşayacağız"



Güçlü Türkiye yolunda Cumhur İttifakının devamının esas olduğunu vurgulayan Uğurlu, şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti son yıllarda ekonomik ve siyasi anlamda güçlendi ve şu anda da başta Orta Doğu olmak üzere, dünyada devletlerin haritaları yeniden çizilirken artık Türkiye Cumhuriyeti masaya yumruğunu her anlamda vuruyor. Onun için güçlü Türkiye yolunda Cumhur İttifakının devamı esastır. Seçimler gelip geçicidir ama devletin bekası kalıcıdır. Devletin bekası adına Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde iki liderimiz ve iki partinin hazırlamış oldukları bir altyapı ile 24 Haziran seçimlerinde çok güzel bir sonuç aldı. Aynı duygularla 31 Mart'ta da Türkiye genelinde de hiç bir alanda kaybedilecek belediyelerimiz olmaması, AK Parti ve MHP'nin var olduğu yerlerde ilave belediyeler alarak Cumhur İttifakının zaferini hep birlikte yaşayacağız."



"Cumhur İttifakı ülkemizin ve milletimizin geleceği için yapıldı"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından oluşturulan Cumhur İttifakının ülkenin ve milletin geleceği için yapılan bir ittifak olduğunu kaydeden Uğurlu, "Cumhur İttifakı 31 Mart akşamı zaferle inşallah bu yoldan çıkacaktır. Biz buna inanıyoruz. Karşımızda malum, Bahçeli'nin ifadesi ile 'zillet ittifakı', Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'illet ittifakı' var. Bunlara karşı zaferimizi ilan edeceğiz ve vatanseverliğin, milliyetperverliğin ne olduğunu yerelde de göstereceğiz. İktidarı ile yereli ile omuz omuza el ele bir birliktelik sergileyeceğiz. Bu sürecin çok hayırlı olacağına inanıyoruz. Ülkemizin 2053 ve 2071 vizyonları, aynı zamanda Cumhur İttifakının menzilinin ifadesidir. Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir. Ülkenin ve milletin geleceği için yapılan ittifak, inşallah sonraki nesillere de miras olarak kalacaktır" dedi. - İZMİR

