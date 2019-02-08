Son Dakika Haberleri: Başkan Uğurlu'dan Ziraat Odasına Ziyaret

Başkan Uğurlu'dan Ziraat Odasına Ziyaret

1 saat önce

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Kemalpaşa Ziraat Odası başkanlığına yeniden seçilen Bülent Oray'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Uğurlu'dan Ziraat Odasına Ziyaret, System.String[]
Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Kemalpaşa Ziraat Odası başkanlığına yeniden seçilen Bülent Oray'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ve beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Dumlu, Kemalpaşa Ziraat Odası başkanlığına yeniden seçilen Bülent Oray ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Uğurlu, ziyarette başkan ve yönetimini hayırlı olsun dileklerini iletti.

Sivil toplum kuruluşlarının; toplumsal dinamiğin ve demokrasinin, toplumsal barışın, kalkınmanın, uzlaşma kültürünün en temel öğelerinden biri olduğunu belirten Başkan Uğurlu, "Oda başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Üreticilerimize, çiftçilerimize hizmet noktasında ziraat odamızla el ele vererek sorunları beraberce aşacağız. Kemalpaşa'da tarım ve hayvancılık çok önemli bir noktada. Ziraat odamız da bu önemli noktaya daha üst seviyelere taşımak için gayret gösteriyor. Bu kapsamda üzerimize düşen her türlü desteği sağlamaya hazırız. Ziraat odası başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Arif Uğurlu ve heyetine teşekkür etti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:11 Kaynak: İHA

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