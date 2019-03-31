Başkan Uğurlu, Eşi ve Çocuklarıyla Sandığa Gitti
1 saat önce
Kemalpaşa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu, oyunu kullandı.
Kemalpaşa
Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti
Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu
, oyunu kullandı.
Kemalpaşa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Arif Uğurlu, eşi ve çocukları ile birlikte geldiği 75. Yıl Orta Okulu'nda oyunu kullanıp, vatandaşlarla selamlaştı. Seçimlerin ülkemiz, İzmir
ve Kemalpaşa için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Uğurlu, "5 Yıl Kemalpaşa'ya ve Kemalpaşalılara hizmet ettik. Umarım Kemalpaşa halkı bir 5 yıl daha onlara hizmetkar olma görevini bizlere emanet eder. Ama bu halk ne karar verirse en doğrusunu verir. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:24 Kaynak: İHA
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