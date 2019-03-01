Son Dakika Haberleri: Başkan Uğurlu, Gençlerle Buluşuyor

Başkan Uğurlu, Gençlerle Buluşuyor

1 saat önce

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu'nun, ilçedeki gençlerle söyleşi programında bir araya geleceği bildirildi.

Başkan Uğurlu, Gençlerle Buluşuyor, System.String[]
Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu'nun, ilçedeki gençlerle söyleşi programında bir araya geleceği bildirildi.

Kemalpaşa'da yaptığı programlarla sürekli vatandaşlarla bir araya gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, geçtiğimiz yıl 'Gençler Soruyor' adlı programla ilçedeki genç nüfusla bir araya gelerek talep, öneri ve beklentilerini dinlemişti. Seçim çalışmaları programları kapsamında dur durak bilmeyen Başkan Uğurlu'nun, bu kez gençlerle söyleşi programında bir araya geleceği kaydedildi.

2 Mart Cumartesi günü Kemalpaşa Belediyesi 15 Temmuz Kültür, Sanat ve Spor Merkezi'nde gençlerle bir araya gelecek olan Başkan Uğurlu, söyleşi programına ilçedeki bütün gençlerin davetli olduğunu söyledi. Başkan Uğurlu, "5 yıl boyunca gençlerin toplumdaki etkinliğinin daha fazla artması için çalıştık. Bunun için sorumluluk almaktan kaçınmadık. her ortamda gençlerimizle bir araya geldik ve onlara değer verdiğimizi sürekli ifade ettik. Spordan, eğitime, kültürel faaliyetlerden sanatsal faaliyetlere kadar her alanda gençlerimizi destekledik ve onlar için projeler ürettik. Bu tür programlar düzenleyerek de gençlerimizin talep, öneri ve beklentilerini dinleyip, önümüzdeki 5 yılda inşallah gençlerimiz için çok farklı projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:23 Kaynak: İHA

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