Son Dakika Haberleri: Başkan Ulaş Halk Pazarında File Dağıttı

Başkan Ulaş Halk Pazarında File Dağıttı

46 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinin Belediye Başkanı Basri Ulaş halk pazarında vatandaşlara ücretsiz file dağıttı.

Başkan Ulaş Halk Pazarında File Dağıttı, System.String[]
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinin Belediye Başkanı Basri Ulaş halk pazarında vatandaşlara ücretsiz file dağıttı.

Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde kurulan halk pazarında Belediye Başkanı Basri Ulaş naylon poşetlerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla file dağıttı. Ulaş beraberinde AK Parti Çardak Belde Kadın Kolları Başkanı Firdes Şiner ve teşkilat mensuplarıyla birlikte naylon poşet kullanımından vazgeçilmesi konusunda vatandaşları bilgilendirdi. File dağıtımında naylon poşet kullanımının çevreye olan zararına ve kirliliğine dikkat çeken Belediye Başkanı Basri Ulaş, poşetlerin doğada çözülme süresinin en az bin yıl olduğunu hatırlatarak, filelerin hem çevreye faydalı olacağını hem de ekonomiye katkı sağlayacağını ifade etti. Pazarlar ve alışveriş yerlerinde naylon poşet kullanımının kaldırılması, yerine geri dönüşümü olan, doğal ortamda ayrışan, bio bozunur poşet, bez torba, file gibi malzemelerin kullanılması yönünde başlatılan çevreci kampanyanın önümüzde ki günlerde de devam edeceği bildirildi. Çardak Belediyesi tarafından yaptırılan pazar filelerine büyük ilgi gösteren vatandaşlar Belediye Başkanı Basri Ulaş'a teşekkür etti. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:40 Kaynak: İHA

Lapseki, Çardak, Basri Ulaş, Güncel
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