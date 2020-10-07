Başkan Uluçay: "Azerbaycan'ın yanındayız" - Son Dakika

Başkan Uluçay: "Azerbaycan'ın yanındayız"

07.10.2020 15:26
Başkan Uluçay:

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşa değinerek, "Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşa değinerek, "Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde görevine yeni başlayan Başkan Uluçay, basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti olarak taraflarının belli olduğunu kaydeden Başkan Uluçay, kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını aktardı. Uluçay konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Bölgemizin tabiri caizse İsrail'i olan Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk etmesiyle, bölge yeniden barış ve huzura kavuşacaktır. Bu bir hesaplaşmadır, bu hesaplaşmada da bizim ülke olarak, AK Parti olarak tarafımız ve çizgimiz bellidir. Ancak bizde bir muhalefet var ki dış politikada resmen ülkesinin çıkarlarını savunmak yerine Türkiye'ye karşı olanların çıkarlarını koruma derdine düşmüştür. Bunu bazen yüksek sesle, bazen sessiz kalarak, bazen de lehte cılız bir ses tonu ile ifade ediyorlar. Bugün Suriye'de Türkmenleri dahi katleden Esed'den, Mısır'da Yunanistan'la hareket eden Sisi'den, Libya'da Türkiye'yi tehdit eden Hafter'den yana olarak kendilerini gösteriyorlar. Maalesef bunlarla da yetinmiyor terör örgünü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye hoşgörülü davranırken Azerbaycan'a destek olunmasına da karşı olduklarını açık açık gösteriyorlar. Bunun adına da ana muhalefet diyorlar. Azerbaycan'a destek vermeyeceğiz de Ermenistan'ın orada yapacağı katliamları mı seyredeceğiz? Ben Ermenilerin saldırıları sonucu Kafkasya'daki şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın yanındayız." - AFYONKARAHİSAR

Başkan Uluçay: Azerbaycan'ın yanındayız
Başkan Uluçay: Azerbaycan'ın yanındayız

DOST Partisi, Azerbaycan, Ermenistan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Uluçay: 'Azerbaycan'ın yanındayız' - Son Dakika

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