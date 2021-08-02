Başkan Uluçay'ın mutlu günü - Son Dakika

Eski Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Karabük Şubesi Başkanı Bekir Uluçay, Büşra Doğan ile dünyaevine girdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı korkuttu! Cansu ve Meliha topu karşılarken çarpıştı

Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu

Son Dakika! Enerji Bakanlığı: Aşırı sıcaklar sebebiyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün itibariyle sonlanmıştır

Memur ve memur emeklisinin gözü zam görüşmesinde! Bakan, enflasyonun üzerinde bir rakamı işaret etti