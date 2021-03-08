Kaymakam Yazıcı ve Başkan Ulutaş, kadınlara çiçek hediye etti - Son Dakika

Kaş ilçesinde Kaymakam Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumlarda çalışan kadınları ziyaret ederek, günlerini kutladı ve çiçek hediye etti.

Belediyede çalışan kadın personelinin de gününü kutlayan Başkan Ulutaş, kadının sadece bir gün değil her gün hatırlanması ve hak ettikleri değerin verilmesi gerektiğini söyledi.

Yazıcı ve Ulutaş, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Güçlü Kadın Başarı Ödüllerini, ilçe sakinleri Gülsüm Hamarat, İlknur Özen ve Nazife Gülşen'e verdi.