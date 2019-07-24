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Başkan Ulutaş, basın mensuplarıyla buluştu

48 dakika önce

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Ulutaş, basın mensuplarıyla buluştu, System.String[]
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Tesisleri ve Mesire Alanında düzenlenen kahvaltıda Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş basın mensuplarıyla sohbet ederek, öneri ve taleplerini dinledi.

Başkan Ulutaş programda yaptığı konuşmada, gazetecilerin bayramını tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Kaş'ın ve Batı Antalya'nın basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Ulutaş, " Kaşımızın, Antalyamızın ve ülkemizin daha iyi noktaya gelmesi için kendilerinden bilgilerini ve önerilerini aldık. Biz de Kaşımıza neler yapabileceğimizi, hizmetlerimizi anlattık, istişarelerde bulunduk. Bundan sonra da hem Kaşımızın tanıtımında hem de hizmetlerinin çevremizde ve hemşerilerimizle buluşmasında vesile olmasını bekliyoruz. Katılımınız için teşekkür ederim. Basın bayramınızı kutlar, iyi çalışmalar dilerim." dedi.

Başkan Ulutaş'ın basın mensuplarına günün anısına hediye vermesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle program sona erdi. - ANTALYA
Kaş Belediyesi, Mutlu Ulutaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:22 Kaynak: İHA
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