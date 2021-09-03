Başkan Ulutaş dereceye giren genç güreşçileri ödüllendirdi

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, geçtiğimiz aylarda Antalya, Manisa ve Denizli'de gerçekleştirilen yağlı güreşlerden derece alarak, ilçeye dönen genç güreşçileri altın ile ödüllendirdi.

Kaş'ta yetişen ve güreş sporuna gönül veren sporcular Tunahan Hasar, Aydın Yılmaz ve Süleyman Tufan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Mutlu Ulutaş, burada yaptığı konuşmada, ulusal müsabakalarda Kaş'ı temsil ederek, başarı gösteren güreşçileri tebrik ettiğini söyledi.

Genç sporcuların elde ettiği başarının kendilerini memnun ve mutlu ettiğini dile getiren Başkan Ulutaş, "Onların her daim yanındayız. İlçede, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile belediye işbirliğinde güzel çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda alt yapı desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bundan sonraki müsabakalarda da gençlerimizden dereceler, başarılar bekliyoruz." dedi.

Güreşçilerden Tunahan Hasar da kendilerine destek veren Başkan Mutlu Ulutaş'a teşekkür ederek, "Önümüzde Elmalı güreşleri var. İnşallah, oradan başkanımızın yanına kürsüden döneriz. "diye konuştu.

Aydın Yılmaz ise "Kaş'ın adını tanıtmak için güreşiyoruz ve başarıyı yakalamaya çalışıyoruz. Müsabakalarda Kaş'ı en güzel şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Ulutaş, müsabakalarda derece alan güreşçileri, gram, çeyrek, yarım altın ile ödüllendirdi.

Sporculardan Süleyman Tufan, katıldığı Denizli Pamukkale Yağlı Güreşleri Minik 1 Boy'da birinci ulurken Tunahan Hasar, Konyaaltı Feslikan Yağlı Güreşleri Deste Orta Boy'da ikinci ve Denizli Pamukkale Yağlı Pehlivan Güreşleri Deste Büyük Boy'da üçüncü sırada yer almıştı. Aydın Yılmaz da Manisa Akhisar Yağlı Güreşleri Deste Orta Boy'da üçüncülüğü elde etmişti. - ANTALYA