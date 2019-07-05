Son Dakika Haberleri: Başkan Ulutaş güreşçileri Kırkpınar'a uğurladı
Son Dakika Spor Haber

Başkan Ulutaş güreşçileri Kırkpınar'a uğurladı

51 dakika önce

Kaş Belediyesi Güreş Takımı, 1-7 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de düzenlenecek 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılmak üzere yola çıktı.

Başkan Ulutaş güreşçileri Kırkpınar'a uğurladı, System.String[]
Kaş Belediyesi Güreş Takımı, 1-7 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de düzenlenecek 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılmak üzere yola çıktı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, güreş takımını Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne uğurladı.

Edirne Kırkpınar'da yapılacak Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne katılacak Kaş Belediyespor Güreş Takımı her yıl olduğu gibi bu yıl da güreşlere iddialı hazırlandı.

Belediye binası önünde güreş takımını Kırkpınar'a uğurlayan Başkan Mutlu Ulutaş, "10 güreşçimizi tarihi Kırkpınar Güreşlerine uğurladık. Güreşçilerimize güveniyoruz. 658. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde Kaş'ı en güzel şekilde temsil edip, başarılarla döneceklerine inanıyorum. Takımımıza ve teknik ekibe iyi yolculuklar ve başarılar diliyorum." dedi.

Kaş Belediyesi Güreş Takımını uğurlamak için Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, Merkez Muhtarı Sadık Çalışkan ve güreşçilerin aileleri de hazır bulundu.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5 Temmuz'da başlayacak. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:45 Kaynak: İHA
kırkpınar, edirne, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Selahattin Demirtaş, Çekirdekçi Mısto'yu cezaevinde unutmadı! Yargıtay'dan tarihi karar: Şüpheden suç doğmaz Derby County'nin yeni Teknik Direktörü Cocu oldu Fenerbahçe idmanında gerginlik! Ersun Yanal sinirlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:37:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ulutaş güreşçileri Kırkpınar'a uğurladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]