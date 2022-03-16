Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, AESOB Başkanı Dere'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, AESOB Başkanı Dere'yi ziyaret etti

16.03.2022 10:18
Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, AESOB Başkanı Dere'yi ziyaret etti

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret etti.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret etti.

Ulutaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Kaş merkez mahallelerinde esnafa yönelik projeler yaptıklarını, esnafı memnun etmek için çalıştıklarını kaydetti.

Dere de Ulutaş'a esnaf ve sanatkara verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Ulutaş, yürüttükleri projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Öte yandan Ulutaş, Antalya Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan'ı da makamında ziyaret etti.

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, AESOB Başkanı Dere'yi ziyaret etti
Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, AESOB Başkanı Dere'yi ziyaret etti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, AESOB Başkanı Dere'yi ziyaret etti - Son Dakika


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