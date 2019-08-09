Son Dakika Haberleri: Başkan Ulutaş personeliyle bayramlaştı
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Başkan Ulutaş personeliyle bayramlaştı

1 saat önce

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kurban Bayramı öncesi ilk olarak personeliyle bayramlaştı.

Başkan Ulutaş personeliyle bayramlaştı, System.String[]
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kurban Bayramı öncesi ilk olarak personeliyle bayramlaştı.

Kaş Belediyesinde geleneksel bayramlaşma, Başkan Mutlu Ulutaş'ın yönetiminde gerçekleştirildi. Başkan Ulutaş, Kaş Belediyesi birim müdürlerinin de katıldığı programda personelin bayramını kutladı.

Başkan Ulutaş, bayramların dayanışma, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularının yoğun olarak yaşandığı özel günler olduğunu ifade ederek, "Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı, sağlıklı ve güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum." dedi.

Kaş'ta turizmde yoğunluk yaşandığını belirten Başkan Ulutaş, "En iyi verimi almak için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçte hizmet içi eğitimler yapacağız. Kaşımızın ihtiyaçlarının giderilmesi ve hizmet akdinin sağlıklı şekilde yürümesi için çalışıyoruz." diye konuştu. - ANTALYA
Kaş Belediyesi, Kurban Bayramı, Mutlu Ulutaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:11 Kaynak: İHA
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