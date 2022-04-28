Başkan Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti - Son Dakika

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti.

Kaş Belediyesi Güreş Takımı'nın sporcuları, antrenör Barış Alagöz'ün eşliğinde Başkan Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Ulutaş, güreşlerin yakında başlayacağını, kispetlerin hazır olduğunu ifade etti.

Güreşçilerin kispetlerini vererek, onlarla sohbet eden Ulutaş, "Kaş Belediyesi, bundan sonra da güreşe destek vermeye devam edecek. Sporcularımızın müsabakalarda belediyemizi, Kaş'ımızı, Antalya'mızı en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Sporcular da Başkan Ulutaş'a kendilerine verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, düzenlenecek güreşlerde başarılı sonuçlar alacaklarını dile getirdi.