Başkan Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti

28.04.2022 12:31
Başkan Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti.

Kaş Belediyesi Güreş Takımı'nın sporcuları, antrenör Barış Alagöz'ün eşliğinde Başkan Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Ulutaş, güreşlerin yakında başlayacağını, kispetlerin hazır olduğunu ifade etti.

Güreşçilerin kispetlerini vererek, onlarla sohbet eden Ulutaş, "Kaş Belediyesi, bundan sonra da güreşe destek vermeye devam edecek. Sporcularımızın müsabakalarda belediyemizi, Kaş'ımızı, Antalya'mızı en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Sporcular da Başkan Ulutaş'a kendilerine verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, düzenlenecek güreşlerde başarılı sonuçlar alacaklarını dile getirdi.

Başkan Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti
Başkan Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti
Başkan Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti
Başkan Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti
Başkan Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti

YORUMLAR
500
Devrekli muhtar köylü vatandaşlara tatlı ve yumurta hediye etti Devrekli muhtar köylü vatandaşlara tatlı ve yumurta hediye etti

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:44:07. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Ulutaş, güreşçilere kispet hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement