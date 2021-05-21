Kaş Belediye Başkanı Ulutaş'tan antrenman yapan güreşçilere ziyaret

Antalya'nın Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, müsabakalara hazırlanan güreşçileri antrenmanda ziyaret etti.

Kaş Belediye Güreş Takımı sporcularının Ağullu Stadyumu'ndaki antrenmanlarını izleyen Ulutaş, onlara kispet ve eşofman takımı verdi.

Ulutaş, güreşçilerle bir süre sohbet ettikten sonra müsabakalarda başarılar diledi

Ata sporu güreşin sürdürülmesinin önemli olduğunu vurgulayan Ulutaş, ilçedeki sporcuların yetişmesine destek olduklarını söyledi.

Ulutaş, "Sporcuların ihtiyaçlarının giderilmesi, yer temini ve ulaşımının sağlanması noktasında belediyemiz bugüne kadar destek verdi, bundan sonra da destek vermeye devam edecek. Bunun yanında antrenörlük desteği de veriyoruz. Sporcularımızın kispet, eşofman ve benzeri tüm ihtiyaçlarını belediye olarak karşılamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ziyarette Ulutaş'a AK Parti İlçe Başkanı Okay Bilgin de eşlik etti.