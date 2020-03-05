Başkan Ulutaş'tan Kaş'a yağlı güreş müjdesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Ulutaş'tan Kaş'a yağlı güreş müjdesi - Son Dakika Spor

Başkan Ulutaş'tan Kaş'a yağlı güreş müjdesi

6 saat önce

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçede yağlı güreş etkinliği düzenleneceği müjdesini verdi.

Başkan Ulutaş'tan Kaş'a yağlı güreş müjdesi, System.String[]

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçede yağlı güreş etkinliği düzenleneceği müjdesini verdi.


Başkan Mutlu Ulutaş belediye meclisinin Mart ayı toplantısında, Kaş'ta yağlı güreş etkinliği düzenleneceğini açıkladı. Kaş'ta yağlı güreş yapılması yönünde vatandaşların talebi üzerine hemşehrileri ata sporu güreşle buluşturmak istediklerini ifade eden Başkan Ulutaş, "İlk güreş 4 Nisan 2020'de Kaş'tan başlayacak, ilçeler ve illerde devam edecek." dedi.


Toplantıda, Kaş Belediyesince düzenlenecek ilk güreşin yapılabileceği mevcut alan Kınık Mahallesi belirlendi. - ANTALYA

Mutlu Ulutaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:11 Kaynak: İHA
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